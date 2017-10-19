Bakan Özhaseki: “Son 100 yılda depremlerde 83 bin can kaybımız var”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı’na katıldı. Bir otelde düzenlenen kurultayda konuşan Bakan Özhaseki, dünyanın gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu belirterek, “Müthiş topraklarda yaşıyoruz. Dünyanın gözü neredeyse bizde. Bu iş yaşanan kavgalardan da anlaşılır. Güzel olanında gözüne uyku girmezmiş. Bu ülkede de herkesin gözü var. Bin bir türlü sıkıntı var. Böyle bir ülkede yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’de şehircilik noktasında Türkiye’nin kadim medeniyetinin izlerini taşıyacak bir yapının ortada gözükmediğini kaydeden Özhaseki, “Belki küçük bölgelerde var ama eskiye ait medeniyetimizin timsali olan eserler de öksüz kalmış yapılar gibi. Adeta aralarında kaybolmuş gibi. Sanki bir acemi terzinin eline kumaşı vermişsiniz de o kumaşı kesmiş, parçalamış. Son 20 yılda gelen arkadaşlarımızın hepsi o acemi terzinin yaptığı hasarı gidermekle uğraşıyorlar. Şimdi o kesilmiş kumaşın üretilmesi ile uğraşıyoruz. Onun zorluklarını yaşıyoruz ama biz bunun altından kalkarız. Bu bizim için zor değil. Allah’a şükür ne yaptığımızı biliyoruz ve aklımız başımızda. Türkiye’yi götüreceğimiz yeri biliyoruz. Halihazır konumumuzu iyi tespit ettik ve geleceğe doğru ümitle bakıyoruz. Bunca sıkıntılara rağmen ümitle bakmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yüzde 90’ından fazlasının 4. derece deprem kuşağında olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, son 100 yıl içerisinde yaşanan depremlerde 83 bin can kaybının olduğunu belirtti. Özhaseki, “Bu ülkenin yüzde 90’dan fazlası 4. derecede deprem kuşağında. 1 ve 2. derecede olan bölgemizin miktarı yüzde 66’dır. Nüfusumuzun da yüzde 71’i bu bölgelerde yaşıyor. Bunu bir tehlikeye işaret olsun diye söylüyorum. 6’nın üzerinde neredeyse 2 seneye bir deprem düşüyor. Şuanda da bazı yerlerde depremler oluyor. Ayda yüzlerce deprem olmaya devam ediyor ama 3 ve 4 şiddetinde olduğu için, gözden uzak yerlerde olduğu için çok kayıtlara girmiyor ve bizim literatürümüzde yer almıyor. Son 100 yıl içerisindeki depremlerde 83 bin can kaybımız var. Maddi zararımız da 100 milyar dolar civarındadır. Bunların hepsinin tespitleri var” ifadelerini kullandı.