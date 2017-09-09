Bakan Özhaseki: Son çeyrekte oran olarak gelişmişlik ve kalkınmışlık durumunda Avrupa Birliği'nde birinci durumdayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür ki geleceğimiz de aydınlık. Ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler karşısında da kalkınmaya, güçlü olmaya, bir olmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'yi çoktan unutmaları lazım. Fakat unutamıyorlar. Üç kuruş para verip el pençe divan durdurdukları adamların döneminin bittiğini anlamaları lazım." dedi.

Büyükşehir belediyesince projelendirilen Melikgazi Katlı Kavşağı'nın temel atma töreninde konuşan Özhaseki, Kayseri̇'nin yaşanabilir şehirlerin başında geldiğini söyledi.

"Çok şükür ki geleceğimiz aydınlık"

Bakan Özhaseki, Türkiye'yi zor duruma düşürmek için birçok oyun oynanmasına rağmen bunların hepsinin üstesinden geldiklerini ve son olarak açıklanan ekonomik verilerin de bunun en iyi göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, "Bütün batının ekonomik boğma hareketleri karşısında Türkiye dimdik ayakta durdu, mücadelesini verdi. Nihayetinde son çeyrekte oran olarak gelişmişlik ve kalkınmışlık durumunda Avrupa Birliği'nde birinci durumdayız. Öyle gözüküyor ki sene sonunda yüzde 5 ile Avrupa Birliği ortalamasının iki misli büyüyen ülke olacağız. Allah'ın izniyle bütün bunları hepsini Erdoğan yaptı işte." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler karşısında kalkınmaya, güçlü olmaya, bir olmaya devam edeceklerini anlatarak, şunları dile getirdi: