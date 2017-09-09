Bakan Özhaseki: Son çeyrekte oran olarak gelişmişlik ve kalkınmışlık durumunda Avrupa Birliği'nde birinci durumdayız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 'Bütün batının ekonomik boğma hareketleri karşısında Türkiye dimdik ayakta durdu, mücadelesini verdi. Nihayetinde son çeyrekte oran olarak gelişmişlik ve kalkınmışlık durumunda Avrupa Birliği'nde birinci durumdayız.' dedi.
- AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür ki geleceğimiz de aydınlık. Ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler karşısında da kalkınmaya, güçlü olmaya, bir olmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'yi çoktan unutmaları lazım. Fakat unutamıyorlar. Üç kuruş para verip el pençe divan durdurdukları adamların döneminin bittiğini anlamaları lazım." dedi.
Büyükşehir belediyesince projelendirilen Melikgazi Katlı Kavşağı'nın temel atma töreninde konuşan Özhaseki, Kayseri̇'nin yaşanabilir şehirlerin başında geldiğini söyledi.
"Çok şükür ki geleceğimiz aydınlık"
Bakan Özhaseki, Türkiye'yi zor duruma düşürmek için birçok oyun oynanmasına rağmen bunların hepsinin üstesinden geldiklerini ve son olarak açıklanan ekonomik verilerin de bunun en iyi göstergesi olduğunu belirtti.
Türkiye'nin büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, "Bütün batının ekonomik boğma hareketleri karşısında Türkiye dimdik ayakta durdu, mücadelesini verdi. Nihayetinde son çeyrekte oran olarak gelişmişlik ve kalkınmışlık durumunda Avrupa Birliği'nde birinci durumdayız. Öyle gözüküyor ki sene sonunda yüzde 5 ile Avrupa Birliği ortalamasının iki misli büyüyen ülke olacağız. Allah'ın izniyle bütün bunları hepsini Erdoğan yaptı işte." değerlendirmesinde bulundu.
Özhaseki, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler karşısında kalkınmaya, güçlü olmaya, bir olmaya devam edeceklerini anlatarak, şunları dile getirdi:
Adamlar eskiden olduğu gibi 'Borçlu olun siz. IMF'ye gelin el açın. Para alın, emir alın, gözümüze bakın, ne dersek onu yapın.' Sizin eşit statüde bizim gibi ülkelerle konuşmaya zaten hakkınız yok. Bizim istediklerimiz yapacak şekilde durun diyorlar. Çok şükür başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ekibimizle birlikte dimdik ayaktayız ve mücadele ediyoruz. Bin bir zorluklarla mücadele ediyoruz ve onlar karşısında da bu ülkenin gururunu onurunu asla yere düşürmüyoruz. bundan sonra da yere düşürmeyeceğiz. Hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu ülke zor bir ülke. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya zayıf bir devleti kaldırmaz. Bu coğrafya zayıf bir ülkeyi barındırmaz. O yüzden de biz çok ciddi adımlar atıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Olaylara hakimiz. Çok şükür ki geleceğimiz aydınlık. Ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler karşısında da kalkınmaya, güçlü olmaya, bir olmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'yi çoktan unutmaları lazım. Fakat unutamıyorlar. Üç kuruş para verip el pençe divan durdurdukları adamların döneminin bittiğini anlamaları lazım. İnşallah yakında bunu da anlayacaklar. Biz dünyanın vicdanı olmaya da devam edeceğiz.
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