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Bakan Özhaseki'den deprem uyarýsý: 5 ilçe riskli

Çevre ve Þehircilik Bakaný Mehmet Özhaseki, ömrünü tamamlayan 4 fay hattýnýn her an patlayabileceðini söyleyerek Kartal, Beykoz, Sarýyer, Avcýlar ve Büyükçekmece'de risk olduðunu belirtti.

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Çevre ve Þehircilik Bakaný Mehmet Özhaseki, Ýstanbul depremiyle ile ilgili olarak çarpýcý açýklamalar yaptý. Ýstanbul'da Kartal'dan baþlayarak Beykoz'a doðru, Sarýyer'den baþlayarak Avcýlar'a ve Büyükçekmece'ye doðru deprem riskinin yüksek olduðunu kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, "7 milyon bina yenilenmeli" dedi.
 
'1999'DAN SONRA YAPILAN BÝNALAR BÝRAZ SAÐLAM'
 
Türkiye topraklarýnýn yüzde 42'si deprem riski altýnda olduðunu belirten Özhakesi, '1999 sonrasý yapýlan binalarýn biraz saðlam olduðunu kabul ediyoruz. 1999'da yönetmelik deðiþikliði var. Yeni binalar biraz saðlam. 5 milyon civarýnda. 1999 öncesi 15 milyon stok var. Bunlarýn en az yarýsý riskli. Yani 6-7 miyon binanýn yenilenmesi, saðlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk Ýstanbul'da. 4 Fay kýrýðý var. Dördününde zamaný dolmuþ. Fay kýrýklarýnýn hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarýnýn görüþü þu 2030'a kadar Ýstanbul'da büyük ihtimalle deprem olur. 2050 diyenler azýnlýkta. Büyük çoðunluðu 2030'u iþaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasýnda þiddeti olacak' dedi.
 
NERELER ÇOK RÝSKLÝ?
 
Ýstanbul en riskli bölgelerinin kýyý bölgelerini olduðunu söylen Özhaseki, 'Deniz kenarlarý. Kartal'dan baþlayarak Beykoz'a doðru, Sarýyer'den baþlayarak Avcýlar'a ve Büyükçekmece'ye doðru, özellikle birkaç katýn üzerinde olanlar riskli gözüküyor. 1999'dan önce yapýlanlar. Bunun için çok hýzlý olarak kentsel dönüþümün uygulanmasý lazým. Bunu yapacak olanlar belediyeler. Projelerini getiren belediyelere yardýmlarýmýz oluyor. Bazý belediye baþkaný arkadaþlarýmýz hiç aldýrýþ etmiyor. Vatandaþlarýmýzýn üzerine düþen görev; binalarýnýn ölçümünü yaptýrmak. Belediye baþkaný arkadaþlar vatandaþlarýmýzý zorlasýnlar. Projeleri bize getirsinler' dedi.( Habertürk)

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