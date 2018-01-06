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Bakan Özhaseki'nin uçağı Kocaeli'ye zorunlu iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içerisinde bulunduğu uçak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi taşıyan uçak, saat 12.30 sıralarında teknik bir arza olduğu gerekçesiyle Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topal Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Cengiz Topel Havalalanı'na doğru alçalan uçak sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin geniş güvenlikleri arasında iniş yapan uçaktan inen Bakan Özhaseki Kocaeli Valiliği'nce tahsis edilen bir araçla Ankara'ya doğru yola çıktı.

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