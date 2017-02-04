Bakan Özlü: Türkiye'nin Antartika'da bilim üssü olacak

Bakanı Faruk Özlü Düzce’de incelemelerde bulundu. Bakan Özlü, Düzce’de kurulması planlanan Bilim Merkezi için Kalıcı konutlar 2, Gençlik merkezi yanında ve eski SSK yanında bulunan alanları inceledi.

Bakan Özlü Antartika'ya barış amaçlı bilim üssü kuracaklarını ifade ederek, ''Antartika’ya bilim üssü kurulması çalışması bize verildi. Ön çalışma yaptık. Antartika’da biliyorsunuz mevsim buranın tam tersi. Orada 15 kasım 15 mart arası yaz olduğu dönemde bir heyet göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesinden hocalarımız var. Türkiye’nin Antartika’da bilim üssü olacak. Piri reisin haritasında Antartika’nın olduğunun işaretleri var. Onu da bir harita yaptırıyoruz. Antartika’da hak iddia eden ülkelerin belgelerine sunacağız. Biz de hak iddia edeceğiz” dedi.

Düzce'ye kurulacak bilim merkezi konusunda konsepte karar verileceğini söyleyen Özlü, “Bilim merkezinin nerede olacağına dair arkadaşlarımız çalışmışlar. 4 yer belirlemişler. Bugün onlara baktık. Bazı yerler var ki etrafı orman alanı, park, hem dinlenme yeri hem de bilim merkezi içerisinde olabilecek gibi yerlerimiz var. Örneğin Kayseri’de hem park hem içinde bilim merkezi var. Konsepte karar vereceğiz. Şehir merkezinde kolay ulaşabilecek bir yer mi olsun. Yoksa şehrin dışında ormanlık alanda insanların dinlenebileceği yer mi olsun. Bu hafta çalışılacak. Hastanemizin genişlemesi lazım. Ön bölgesinde ormana ait arazi var, o arazi ile bütünleştirebilir miyiz. Onun çalışmaları da yapılacak” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil konusunda şirketlerle görüşüldüğünü söyleyen Özlü, “Onların güç birliği yaptığı bir modelle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalar iyi gidiyor. Önce modelini planlıyoruz. Sonra yer konusu gündeme gelecek. Düzce’de olabilir ama Düzce’nin geniş arazileri yok. Orada bir problemimiz var” dedi.