Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, gazeteciye kız istedi

Faruk Özlü, Doğan Haber Ajansı Düzce muhabiri Tezcan Solmaz'a, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşire olarak çalışan Nalan Çepni'yi istemek için, AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu ile birlikte kız evine gitti.

Özlü, "Bizim neden geldiğimiz aşağı yukarı belli ama biz görevimizi yapalım. Ben gazeteci Tezcan'ı epeyidir tanıyorum, iyi bir arkadaştır. Çalışkandır, çalışıyor, uğraşıyor. Çocuklar birbirlerini tanıyor, görüşmüşler. Sonuç olarak kızınız Nalan'ı, Allah'ın emri, Peygamberin kavli ile oğlumuz Tezcan'a istiyoruz. Siz de uygun görürseniz bu işi bu akşam tatlıya bağlayalım." dedi.

Kızın annesi Yasemin Çepni'den olumlu yanıt alan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayırlı olsun. Her ikisinin de mesleği zor. Biri gazeteci biri hemşire, mesai kavramı yok. Dolayısıyla ikisinin işi biraz zor. Birbirlerini idare edip iyi davranacaklar. Bu zor meslekleri icra ederken evliliği yürütmek biraz fedakarlık ister. Her ikisi de fedakarlık ederse bu işler yürür. Hayırlı uğurlu olsun, Allah mesut ve bahtiyar etsin."

Özlü, daha sonra gençlerin söz yüzüklerini taktı.