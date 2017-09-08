Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Sanayi üretimi cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretimindeki artışın ihracat ve yurt içindeki talebin yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, "Sanayi üretim endeksi, takvim etkisinden arındırılmış rakamlarla incelendiğinde, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Özlü, yazılı açıklamasında, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki hızlı artışın temmuzda da sürdüğünü hatırlatan Özlü, endeksin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 yükseldiğini kaydetti.

Özlü, arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 26 artış olduğunu anımsatarak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde sanayi üretimi öncülüğünde büyümenin daha da hızlanacağını işaret eden Özlü, şöyle devam etti:

"Sanayi üretim endeksi takvim etkisinden arındırılmış rakamlarla incelendiğinde cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Sanayi üretiminin artmasında sermaye mallarındaki ve dayanıklı tüketim malı üretimindeki artış belirleyici olmuştur. Bu durum hem ülke içinde hem de ihracat pazarlarımızda koşulların iyileşmeye başladığının, yatırımcıların geleceğe daha güvenle baktıklarının işaretidir. Sanayi üretimindeki bu güçlü artış hem ihracat pazarlarımızdaki hem de yurt içindeki talebin artışından kaynaklanmaktadır."

Söz konusu artışın son 6,5 yılın en yükseği olduğunu vurgulayan Özlü, imalat sanayinde kapasite kulanım oranlarının yüksek seyrettiğini bildirdi.

İhracatın 8 ayda miktar bazında yüzde 12,8 arttığını ve ekonomik güven endeksinin bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını anımsatan Özlü, şunları kaydetti: