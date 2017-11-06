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Bakan Özlü'den cam filmi açıklaması: Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, araçlardaki cam filmi kullanımının ortadan kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımının ortadan kaldırılmasına ilişkin, "Emniyet Müdürlüğünün terörle ilgili hassasiyeti olmasaydı, 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağı kalkacaktı. Fakat Emniyet Müdürlüğü ısrar etti, dolayısıyla cam filmi yasağı devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Mecliste gazetecilerin araçlarda cam filmi kullanımına ilişkin sorularını yanıtlayan Özlü, 2016 yılında cam filmi yasağının bu yıl 26 Ekim'de kaldırılmasına yönelik karar aldıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Fakat bu seneki terör eylemleriyle sebebiyle Emniyet Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmelerde, cam filmi konusunda Emniyet Müdürlüğümüz hassasiyet gösterdi ve dedi ki 'Bu kaldırma işini, iptal edin.' Aslında Emniyet Müdürlüğünün terörle ilgili hassasiyeti olmasaydı, 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağı kalkacaktı. Fakat Emniyet Müdürlüğü ısrar etti, dolayısıyla cam filmi yasağı devam etti."

"Cam filmi hiçbir zaman serbest olmadı"

Cam filmi kullanımının hiçbir zaman serbest olmadığının altını çizen Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Özlü, cam filmi yasağının devam etmesinin nedenini, "Bir terör eylemi olur ve 'Bu cam filminden dolayı olmuştur' derlerse, bunun sorumluluğunu almak zordur. Konu terör, insanların güvenliği, o bakımdan bir şey diyemiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Bakan Özlü başka bir soru üzerine cam filmlerinin çeşitli dereceleri olduğunu belirterek, belli bir derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu da aktardı.

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