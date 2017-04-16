Bakan Özlü'nün oy kullandığı sandıktan 315 'Evet' oyu çıktı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'nün oy kullandığı sandıkta 315 'Evet', 77 'Hayır' oyu kullanıldı, bir oy geçersiz sayıldı.
- AA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün oy kullandığı sandıkta sayım tamamlandı.
Bakan Özlü'nün, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde bulunan Çilimli Anadolu Lisesindeki 1008 numaralı sandıkta kullanılan oylar sayıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 393 seçmenin oy kullandığı sandıktan 315 "Evet" oyu, 77 "Hayır" oyu ve bir geçersiz oy çıktı.
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