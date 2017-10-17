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Bakan Soylu, AB Komiseri Stylianides'i kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Stylianides'i kabul etti.

  • AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti.

İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, Bakan Soylu, Stylianides ve beraberindekileri makam katının girişinde karşıladı. Soylu ve Stylianides'in görüşmesi görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, yasadışı göç ile mücadele, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Türkiye ile AB arasında 18 Mart'ta imzalanan mutabakat ve Suriye'ye yapılacak insani yardımların ele alındığı öğrenildi.

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