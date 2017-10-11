Bakan Soylu: Son bir yıldaki operasyonlarda 30 bin 167 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 1 yılda terör örgütlerine yönelik olarak 68 bin 464 operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Soylu, 81 ilin valisi ile bir araya geldiği "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Son 1 yılda terör örgütlerine yönelik olarak 68 bin 464 operasyon gerçekleştirdik. Bunların 40 bin 215'i PKK, 25 bin 818'i FETÖ'ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 187 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir" dedi.

"Terörizmle mücadele noktasında attığımız önemli bir adım da terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu tespit edilen belediyelere görevlendirme yapılması olmuştur. Bu kapsamda bugüne kadar 8'i FETÖ, 93'ü ise PKK ile iltisakı olduğu tespit edilen toplam 101 belediyeye görevlendirme yapılmıştır" dedi.