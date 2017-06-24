Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem savunulması zor hem her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği bir coğrafyadayız ama Cenab-ı Allah biliyor ki o kadar bereketli, rahmetli ve o kadar da güzel bir coğrafyadayız." dedi.

Soylu, Trabzon'da bir otelde gaziler, yakınları ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin, vatan için şehadet şerbetini içenlerin kendilerine emaneti olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin büyük bir yüke, acıya ancak aynı zamanda büyük bir gurura ve şerefe omuz verdiğini ifade eden Soylu, kendilerinin de şehit ailelerinin hem acılarına hem de gururlarına ortak olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gaziliğin de yaşarken elde edilebilecek payelerin belki de en büyüğü olduğunu vurgulayan Soylu, Allah'tan Ramazan Bayramı'na sağlık ve afiyet içinde bir arada ulaşmalarını nasip etmesini diledi.

Bugün bir cenaze vesilesiyle Kayseri'ye gittiğini anlatan Soylu, "Kayseri'de bir cenaze vesilesiyle bulunduğumuz, ömrünü güzel ülkemize, aziz milletimize adayan kıymetli Cumhurbaşkanımızın hem şehit ailelerimize hem gazilerimize ve ailelerine hürmetlerini, selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Aynı cenazede bulunduğumuz kıymetli Başbakanımızın muhabbetlerini, sevgilerini ve selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanımız şu anda Şanlıurfa'da, Başbakanımız da yine İzmir'de şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve gazi ailelerimizle birlikte. Her birimiz bir yerdeyiz." diye konuştu.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu bildiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Hem savunulması zor bir coğrafyadayız hem her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği bir coğrafyadayız ama Cenab-ı Allah biliyor ki o kadar bereketli, o kadar rahmetli ve o kadar da güzel bir coğrafyadayız. Biz burada oruçlarımızı açıyoruz ama evlatlarımız Siirt Pervari'de Herekol dediğimiz bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler. Bizlerin huzurlu şekilde, özellikle şurada bulunan mümtaz ailelerin kendi duyguları içerisinde yarına rahat adım atabilmeleri, gönül huzuru içerisinde adım atabilmelerini temin edebilmek için evlatlarımız büyük bir mücadele veriyorlar."

- "Sizi musibetlere, kötülüklere karşı yalnız bırakmıyorlar"

Soylu, bugün 403 astsubayın subay olma törenine de katıldığını belirterek, "Onlara da ifade ettim, sizin mesleğiniz rütbe, makam, mevki, özlük hakları mesleği değildir. Bunu biliyoruz, bunu siz de biliyorsunuz. Sizden isteklerimiz var, sizden yürümenizi istediğimiz bir çizgi var. İlk çizgi, maneviyat ikliminden kesinlikle ayrılmayacaksınız. İki, milli duruşunuzdan, çizginizden, yaptığınız görevler çerçevesinde hiç ayrılmayacaksınız. Mesleğinize şeref ve sadakatle sahip çıkacaksınız." dedi.

Törendeki konuşmasında, "önce insan, sonra jandarma, polis ya da asker olunması gerektiğini" vurguladığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce insansınız, sonra bulunduğunuz mevki, meslek, makam ne ise osunuz. 'Evet, dikkatli olmalısınız, sizden bir tek şey istiyoruz bir salise bile dikkatten ayrılmayın' dedim o evlatlarımıza ve bilesiniz ki sadece evinizden çıkarken eşinizin, annenizin, babanızın duası yok arkanızda, onların okudukları Ayetel Kürsi yalnız değil. Bu dünyada, şu Anadolu coğrafyasına, şu Müslüman yurduna bakıp da 'Allah'ım bu yurdu farklı noktalara getirmek isteyenlere karşı sen bu yurdu hep ebediyen bağımsız kıl' diye dua eden, şu anda Kabe-i Muazzama'nın etrafında, Ravza-i Mutahhara'da alnını secdeye koyarak dua eden milyonlarca, milyarlarca insanın duası sizledir. Sadece onlar da değil, bilesiniz ki şu anda o salonun içerisinde olup da sizlerin görmediği şehitlerimizle berabersiniz. Bir omuzunuzda birisi, öteki omuzunuzda birisi ve sizi muhafaza ediyorlar, koruyorlar. Sizi musibetlere, kötülüklere karşı yalnız bırakmıyorlar. Bilmenizi istiyorum, hepimiz buna hazırız, başta şahsım olarak buna hazırım. Bu, memleketin özgürlüğü, bağımsızlığı, hürriyeti için, dünyaya söyleyeceği sözün hüküm olabilmesi için her bedeli bu topraklarda ödemiş ve her bedeli ödemeye hazır bir memleket, aziz ve asil bir millettir."

Soylu, şehitlerin, cennetin en güzel köşesinde başta yakınlarına yol göstericilik ve ev sahipliği yapacağına inandığını dile getirerek, "Aslında bir sınav dünyası olduğunu bildiğimiz bu dünyada biz onların belki öldüklerini zannediyoruz ama onlar dirildirler ve onlar bizlerle beraberdirler. Biz buna inanıyoruz. Onun vakarı ile yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Eziliyorum, nokta oluyorum o büyük vakar, anlayış karşısında"

İçişleri Bakanı olarak hayatında en zorlandığı anları, şehit babası ya da annesiyle taziye görüşmesi sırasında yaşadığını anlatan Soylu, "Eziliyorum, nokta oluyorum o büyük vakar, anlayış karşısında. Sanki teselli edilecek onlar değil, sanki teselli edilecek bizmişiz gibi. 'Oğlumun yerine beni götürmezsen, 6 ay bana o görevi yaptırmazsan sana hakkımı helal etmeyeceğim' diyen o babanın sorumluluğu bizi bu dünyada da öteki dünyada da yalnız bırakmaz, ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, milletin sahip olduğu hasletleri anlatarak, "Bu hasletleri, etrafındaki coğrafyada olan olaylardan etkilenen bu milletin yardımseverliğinden, tarihin ve medeniyetin ona emanet ettiği insanlığından biliyoruz. Biz büyük ve asil bir milletiz ve bu asaletimizi her noktada gösteriyoruz." dedi.