Bakan Soylu: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı Soylu, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda dün meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Patlamanın bir terör saldırısı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Patlama, orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde; ama onun ötesinde bir teknisyen yardımcımız daha enkaz altından çıkarıldı ve o da şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İlk önce araçla patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı" diye konuştu.

"YERİN ALTINDA PATLAYICI YERLEŞTİRMEK SURETİYLE..."

Dışarıdan açılan bir tünelle saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Biz ilk önce acaba içeriye girip, bir kişi, çalışan marifetiyle bir şey koydu mu; diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız. Böyle bir tehditle karşılaşmayalım, diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar. Yerin altında patlayıcı yerleştirmek suretiyle ama bütün detayını vali bey açıklayacak" dedi.