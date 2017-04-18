Bakan Soylu: Herhangi bir dış etken söz konusu değil

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bugün milletimizi üzen müessif bir kazayla karşı karşıya kaldık. Sabah saat 10.00 itibarıyla Diyarbakır'dan kalkan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter görevlilerin intikalini sağlamak, diğe taraftan komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman kardeşlerimizi intikal ettirmek için 12 kişilik yolcu artı mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra 11.43 sularında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Munzur Vadisi'nde uçuş gerçekleştirilen sinyal kesildikten sonra bize intikal eden haberin akabinde gerek Tunceli Jandarma Komutanlığımız gerek Tunceli Emniyet Müdürlüğümüz ve Kara Kuvvetli Komutanlığımızın ekipleriyle ulaşmaya çalışıldı. Yaklaşık 4 bin 500 metre yükseklikte olduğu tespit edildi. Hem kar hem yoğun yağmurda görüş mesafesi darlığı yüzündena helikopterle gidilemedi. Yaklaşık 2,5 saat bir tırmanma sonucunda 4 timimiz birlikte uçağın enkazına saat 16.34 sularında ulaştılar. İnşallah en kısa süre içerisinde şehitlerimizi alıp Tunceli'ye intikal ettireceğiz. Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin...