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Bakan Soylu: Kasım’ın 20’sine kadar bizi seyredin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kasım’ın 20’sine kadar bizi seyredin. Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz. İster CHP sahip çıksın, ister Amerika, Almanya sahip çıksın, ister vakıfları sahip çıksın, onlara eğer bu kış o dağları, tepeleri, taşları ve o mağaraları dar etmezsek göreceksiniz” dedi.

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Memleketi Trabzon’a öğle saatlerinde özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hayrat ilçesinde partisinin 6.’cı Olağan İlçe Kongresine katıldı.

“KASIM’IN 20’SİNE KADAR BİZİ SEYREDİN”

Bakan Soylu, dağ, taş, tepe bırakmadan PKK’nın canını okumaya devam edeceklerini kaydederek, “Bizim bu mücadelemizi kesinlikle akamete uğratamayacaklar. Tam 4-5 gündür şu ana kadar 50 teröristi evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Eylül ayı başından itibaren yepyeni bir süreç başlattık. Onlar PKK’ya zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Kasım’ın 20’sine kadar bizi seyredin. Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz. İster CHP sahip çıksın, ister Amerika, Almanya sahip çıksın, ister vakıfları sahip çıksın, onlara eğer bu kış o dağları, tepeleri, taşları ve o mağaraları dar etmezsek göreceksiniz. Çok net ve açık. Yeter artık dışarıda uğraşıyoruz, içerde uğraşıyoruz. Bütün bunlar Türkiye’nin ilerlemesinden endişe ediyorlar” diye konuştu.

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