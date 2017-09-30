Bakan Soylu: Kimse Türkiye ile oynamasın

Çarşıbaşı ilçesinde partisinin ilçe kongresine katılan Bakan Soylu, burada Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Soylu, “Şimdi etrafımızdaki coğrafyada hamle yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi tanımıyorlar, gücünü, kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki 15 Temmuz’u yediremediler, baktılar ki 17-25 Aralık darbesini yediremediler. Baktılar ki Dolarlarla, Eurolarla uğraşarak bunları yediremedik acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye’ye bir engel teşkil edebilecek bir hale getirebilir miyiz diye bir düşünce içersindeler. Bakın Türkiye hepinizi bir çuvala koyar o çuvalın da başını bağlar ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile kimse oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi ne zaman celalleneceğimizi, kendimiz karar verir kendimiz hesap ederiz. Bu konuda bu devlet bu millet her zaman gereğini yerine getirmiştir. Kimseye bu topraklar ve coğrafya üzerinde oyun oynatılmaz. Hiç endişeniz olmasın. Bütün bunlar yarın öbür gün baktığımızda Türkiye’nin bu aklıyla beraber çözebildiği meseleler olarak çok rahat bir şekilde görülecektir” diye konuştu.

"Siyasette giriş kapısı vardır. Çıkış kapısı yoktur” diyerek konuşmasını sürdüren Soylu “Bizim hizmet anlayışımızda görevi bırakma yoktur. 2019 çok önemli bir tarihtir. Türkiye siyaset üzerinden zaman sanal haksızlığa uğradı. 2019 yeni sisteme geçiyoruz. Bu ülkenin bir adım ileri gitmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Bugünkü sistem bizim için yeterli değildir. İlk günkü mücadeleyi aynı şekilde ortaya koymalıyız. Kaymakamından öğretmenine kadar herkes kendini buna hazırlamalıdır. Türkiye 2019 da hızlı adımlar atacaktır. Bakanlığımızın bir önemi yok. 15 Temmuz gecesi bulunduğumuz makamların bir önemi var miydi. Yoksa bir gecede sandalyenizi çekerler neye uğradığınızı şaşırırsınız. Hayallerle beraber gerçekleri birleştiren bir parti olduk” şeklinde konuştu.

“Ben muhalefet edeyim de nerden edersem edeyim”

Kadıralak ile Hıdırnebi’yi tabiat parkı haline getirdiklerini kaydeden Bakan Soylu “Arkasından oraya şunu yapacaklar, şöyle yapacaklar böyle yapacaklar. Anlamıyormusun, tabiat parkı haline getirdik. İsmi tabiat parkı. Üzülüyorum. Sonra il başkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki bu meseleyi yanlış anlıyorsunuz. İl başkanımıza hakaret ediyor, buranın milletvekili, ağır ol. Burada meseleyi bir kere doğru anla. Kadıralak’ta, Hıdırnebi’de. Trabzon’un turizmin gelişmesi için hem de tabiat korunması için Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edildi. Yapmamız gereken mesele açık ve net. Nasıl bin muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduğumuz net ve açıktır. Ben muhalefet edeyim de nerden edersem edeyim. Neymiş Sürmene’de yanan yerler üzerine Orman Bakanlığı bir takım evler yapmış. Yanan yerler üzerine yaptınız da şunu yaptınız da bunu yaptınız. Defalarca anlatıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Yok yangın çıkmışta, çıkan o yangının üzerine oraları yapmışlar. İnsan bir şey söylerken ölçülü söyler. Neye muhalefet edeceksek buna yönelik edin. Eksiğimiz varsa söyleyin aksağımız varsa söyleyin. Olmayan bir şey üzerinde bir mazeret çıkartıp da insanlara hakaret etmeyin. Böyle hakaretli bir dönem çıkarsa biz zarar etmeyiz ha, istemeyiz böyle bir şey olmasını. Bu tip siyaset yapmayı da kendimize yakıştırmayız. Söylenecek sözün de altında kalmayız. Bunun da bilinmesini isteriz. Onlar söyleyecekler biz gerçekleştireceğiz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kongre sonunda Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz, Bakan Soylu'ya fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti.