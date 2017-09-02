Bakan Soylu: Maçka’da bir işimiz var onu da tamamlayacağız

Atatürk Alanı’nda düzenlenen bayramlaşma öncesi vatandaşlara seslenen Bakan soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in hem Trabzon’u görmeye geldiğini hem de Maçka’da tamamlanacak bir işlerinin olduğunu söyledi.

Bakan Soylu Türkiye’nin hızla büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek 15 Temmuz sonrası daha da güçlendiklerini söyledi. Bakan Soylu, "15 Temmuz’da bunlar bizi yere sereriz diye düşündüler. Artık elimize düştüler diye düşündüler. 1 yıl geçti. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 5 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüyor, üçüncü çeyrekte büyümesine devam ediyor. İnsansız hava uçaklarımızla birlikte ayda 10 saat 15 saat havada uçuş yapabiliyorduk. 15 Temmuz geçti kabiliyetimizi yükselttik. Şimdi ayda havada aynen polis devriyesi gibi jandarma devriyesi gibi sadece Türk Silahlı Kuvvetleri hariç İçişleri Bakanlığının unsurları 2 bin 500 saat teröristi havadan gözetliyor gereğini yerine getiriyor. Türkiye 15 Temmuz da olsa, 12 Eylül de olsa, 28 Şubat da olsa, gezi de olsa, 17-25 Aralık da olsa, 60 darbesi de olsa her yaptığınız darbe bu milleti büyütmektedir, zenginleştirmektedir, güçlendirmektedir" dedi.

"Maçka’da işimiz var onu tamamlayacağız"

Bakan Soylu konuşmasında Jandarma Genel Komutanı Çetin’in Maçka’da bitirmesi gereken bir işi olduğuna dikkat çekerek, "Jandarma Genel Komutanımızla Van’dan geliyoruz. Bana dedi ki 1 yıldır Güneydoğu’da ne kadar yer vardır gittik. Kato dağına çıktık, Namaz Dağına çıktık, Tendüreğe çıktık. Allah’ını seversen bu memleketin hiç denizi yok mu. Siz Trabzon’a gidiyorsunuz bizi tekrar buralarda bırakıyorsunuz. Ben de Trabzon’a gelip sizinle birlikte olmak istiyorum. Bir de Maçka’da bir işimiz var onu da tamamlayacağız dedi. Mesajı budur" diye konuştu.

"Çanakkale deyince biz oturduğumuz yerden doğruluruz"

Bakan Soylu, "Çanakkale deyince biz oturduğumuz yerden doğruluruz. Bizim oraya hürmetimiz, saygımız var. Bugün Ezan-ı Muhammed hür ve özgür okunuyorsa, eğer biz bugün bu topraklarda var isek orada adı sanı belli olmayan yokluk ve fukaralık içerisinde bu ülkenin hürriyetini başkalarının postallarının altında ezdirmemek için borçlu olduğumuzu biliyoruz. Kim orada içki alemleri yapıyor o bize emanet edilenlere çok açık söylüyorum o bize emanet edilenlerin ruhunu muhassir ediyorsa biz onların yakasına yapışmayı biliriz bunu bilsinler" şeklinde konuştu.