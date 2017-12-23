CHP'nin Bakan Soylu iddiası yalan çıktı: Bakan Soylu o tarihte Pensilvanya'da değil Umre'deydi

Bakan Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in kendisi hakkında verilen gensoru görüşmeleri sırasında 4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre’ye gittiğini belgeleyen fotoğrafları sunan Soylu, Twiiter’dan paylaştığı mesajında “Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler, Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı” ifadelerini kullandı.