Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'nin Bakan Soylu iddiası yalan çıktı: Bakan Soylu o tarihte Pensilvanya'da değil Umre'deydi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü' iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre’ye gittiğini kanıtlayan fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, sert eleştirilerde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in kendisi hakkında verilen gensoru görüşmeleri sırasında 4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre’ye gittiğini belgeleyen fotoğrafları sunan Soylu, Twiiter’dan paylaştığı mesajında “Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler, Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı” ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA