Bakan Soylu: Saldırıyı 1 kişi gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgilere göre, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor." dedi.

Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İstanbul'daki terör saldırısının gerçekleştiği olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları tedavilerinin devam ettiği hastanelerde ziyaret etti.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Soylu, "Bir ihbar alındığı yönünde bilgiler var. Böyle bir ihbar söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine, "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP/C, yani içinde bulunduğumuz durumda, gerek yabancı servislerden, gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır, kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani 'şurada bir olay olacak' yönünde, yani İstanbul'da, Ankara'da... Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbir aldılar ki en yoğun tedbirler de İstanbul'da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu oldu. Bir kısmı istihbaridir, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın, olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgede bulunduğunu aktaran Soylu, "Yani Ortaköy'deki Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için bölgede bulunuyordu. Sayın Valimiz, tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinin başında olması hasebiyle güvenlik-komuta merkezinden bunu değerlendiriyordu. Özellikle yılbaşından önce, 28'i, 29'u, 30'u daha önce birçok operasyon da gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Soylu, bu tip istihbaratların sürekli geldiğini, konuya ilişkin de güvenlik birimlerince gerekli tedbirler ve değerlendirmelerin yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Olay yerinden geliyoruz sayın Bakanımız (Sağlık Bakanı Recep Akdağ), Valimiz ile birlikte. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı, vahşet. Şu ana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli. Bunun 15'i misafirimiz, yabancı uyruklu, 5'i de vatandaşımız, Türk vatandaşı olarak gözüküyor. Tam çok net değil ama zannediyorum ki o 5 tespitin 3 veya 4'ü orada çalışanlar, oradan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde. Diğerlerinin kimlik tespit çalışmaları da gerçekleştiriliyor."

Saldırganla ilgili bir soru üzerine de Soylu, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgilere göre, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.