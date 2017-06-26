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Bakan Soylu sınırda nöbet tutan Mehmetçikle fotoğraf çektirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Çukurca ilçesine bağlı sınırdaki askeri üs bölgelere Mehmetçiklere yaptığı bayramlaşma ziyareti fotoğrafları Hakkari Valilği'nin internet sitesinde yayınlandı.

  • DHA
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Bakan Soylu, sınırın sıfır noktasında PKK'ya karşı mücadele yürüten Mehmetçik, özel hareket polisleri ve güvenlik korucuları ile bir araya gelip fotoğraf çektirdi.
 
Hakkari Valiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Çukurca ilçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kiyaris Üs Bölgesi'nde  konuşlu Mehmetçiklerle bir araya gelip bayramlarını kutladı. Bakan Soylu, daha sonra  Bayraktepe üs bölgesinde görev yapan özel harekat polisleri ile Çukurca 2´nci Hudut Tugay Komutanlığı´ndaki askerlerle de bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu'nun bayram ziyareti gerçekleştirdiği üs bölgede görev yapan Mehmetçik ve güvenlik korucaları üs bölgeye dev Türk bayrağı açtı. Bakan Soylu'ya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve bölgedeki komutanlar da eşlik etti.

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