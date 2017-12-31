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Bakan Soylu, Şırnak'ta incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Kato Dağı Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelerek incelemelerde bulundu

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Ankara'dan Şırnak'a gelen Bakan Soylu'yu Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve diğer yetkililer karşıladı.
 
BÖLGE HAKKINDA BİLGİ ALDI
 
Bakan Soylu, daha sonra beraberindeki heyetle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na geldi. Burada bölge hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, şeref defterini imzaladı.
 
Soylu, daha sonra askerlerle bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

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