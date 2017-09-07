İçişleri Bakanı Soylu: CHP Sezgin Tanrıkulu'nu çağırıp ağzının payını vermelidir
SİHA'ları hedef alan CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, 'Ana muhalefet partisi acilen bu vekilini çağırıp ağzının payını vermeli' dedi.
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