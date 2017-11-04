Bakan Tüfenkci Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasını gezdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binasında incelemelerde bulundu. Bakan Tüfenkci, daha sonra başkanlık makamına geçerek, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Battalgazi Belediyesinin hizmetleri hakkında Başkan Gürkan’dan bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, önemli hizmetleri vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “Kitapçık hazırladık. Bunu da önümüzdeki hafta içerisinde sizleri ziyaretimizde hem Başbakanımıza, hem de Cumhurbaşkanımıza yapılan hizmetlerin açılışı ile ilgili katalog hazırlandı. Toplam 564 milyonluk açılış yapacağız. Gerek bu hizmet binamız, gerek Atatürk Kız Lisesi olsun, yeni kapalı spor salonu olsun, gerek Tahtalı Hamam olsun, Çınar Park olsun Asfalt Pilen Tesisi olsun, Konkasör Tesisi olsun, Engelsiz Yaşam Merkezi olsun, ayrıca Trafik Park, İspendere’nin 1. etabı bitecek, Surların açılışı yapılacak inşallah. Güzel bir açılış olur diye düşünüyorum. Buradaki cevre düzenlemesi ile ilgili binalarımız yıkıldı. O çalışmalar devam ediyor. 1 aylık gibi kısa bir zamanda bitirilir diye düşünüyorum. Binamızda, şu anda binamız yeşil bina, akıllı bina diye tabir ediliyor. Kendi elektrik enerjisini kendisi üretiyor. Çatısında elektrik panelleri var. Ayrıca bir konferans salonumuz var. Cuma mescidimiz var, bir bayan, bir erkek mescidimiz var. Spor aktivitelerinin yapılacak yerimiz var. Geniş bir sığınağımız var, kapalı bir otoparkımız var, ayrıca ofislerimiz geniş, yeni bir sosyal tesis temeli atma noktasında da ihaleye çıkıldı” diyerek, hizmet noktasında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ziyarette Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.