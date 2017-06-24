Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Transit ülkeyken, hedef ülke olduk

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele operasyonları sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016’ya oranla 2017’de gümrük muhafaza ekiplerince rekor miktarda uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

Gazetecilerle iftarda biraraya gelen Tüfenkci, gümrüklerdeki uyuşturucu mücadelesine ilişkin, “Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gümrük muhafaza ekiplerince 2016’da, 2015’e oranla 3 ton 426 kilo uyuşturucu yakalandı. 20 Haziran 2017’ye kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarı 17 ton 789 kilo. Müthiş bir artış. X-Ray cihazları, personel eğitimi konusunda yakalama kabiliyetimiz yükseldi. Türkiye, transit ülkeyken hedef ülke konumuna gelmiş. Artık mal satılan, hedef ülke konumuna geldiğinde uyuşturucu girişlerinin veya saldırılarının arttığını görüyoruz. Eroin yakalamalarında 2017’de geçmiş yıllara oranla rekora imza atıldı. 20 Haziran 2017 itibarıyla 618.2 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalandı” dedi.

Sınır duvarının etkisi

2014’te Kaçak sigara oranı yüzde 21 iken bugün yüzde 7.5 seviyelerine düştüğünü kaydeden Tüfenkci, “2017’nin ilk 6 ayında 49.5 milyon lira değerinde 6.3 milyon paket kaçak sigara yakalandı. Sınırlara yapılan duvarların etkisi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve terör örgütlerinin etkinliğinin azalması bu alanda etkili oldu. Bu yakalamada rekorlara imza attık. Tek seferde yakalanan 30 milyon liralık kaçak sigara var. 17.5 milyon lira değerinde elektronik eşya, 102 milyon lira değerinde gıda, 46 milyon lira değerinde tekstil eşyası yakalaması yapıldı. Toplam yakalama tutarında, uyuşturucu maddede 1 milyar 136 milyon lira değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı, yakalama gerçekleştirildi” diye konuştu.

‘Bagajlarda saklandılar’

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatlı bazı kişilerin sınırdan geçmek isterken bagajlar ve araç kasalarında yakalandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişiler ve bunlara ait eşya ve maddi kaynakların yurt dışına kaçırılmaması için kara kapıları, deniz limanları ve havalimanlarında yoğun tedbirler alındı. Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensubu kişiler yakalanarak Emniyet birimlerine teslim edildi. Yine bu yapıyla alakası bulunan kişilere ait zati eşyalar, örgüte ilişkin doküman ve belgeler de yurt dışına kaçırılmak istenirken gümrüklerimizde ele geçirildi. Havalimanlarından ve gümrük kapılarından beraberinde yüksek miktarda nakit ile yurt dışına çıkmak isteyen ve bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişiler yakalanarak beraberlerindeki nakitler muhafaza altına alındı.”

Bonzai de var

Tüfenkci’nin verdiği bilgiye göre, 20 Haziran 2017 itibarıyla yakalanan miktarlar şöyle:

- 2 bin 616 kilo eroin

- 210 kilo likit eroin

- 591 kilo kokain

- Bin 639 kilo esrar

- 2 milyon 437 bin 596 adet Captagon

- 2 milyon 651 bin 345 adet ekstazi

- 1.6 kilo metamfetamin

- 13 kilo bonzai.

Ares’ten kaçamadılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün yol kontrolleri sırasında Doğu illerinden İzmir’e giden iki yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde uyuşturucu operasyonları için eğitilen ‘Ares’ adlı köpekle yapılan aramada valiz ve sırt çantası içerisine gizlenen 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun bulunma anı ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili Tuncay T. ve Berat A. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri devam eden şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilecek. (Milliyet)