Bakan Tüfenkci'den flaş "Habur" açıklaması: Açık da tutulabilir kapana da bilir
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.
- AA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "(Habur Sınır Kapısı ile ilgili) Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.