Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Tüfenkci'den flaş "Habur" açıklaması: Açık da tutulabilir kapana da bilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "(Habur Sınır Kapısı ile ilgili) Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir."
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli gururumuz İHA, 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

Milli gururumuz İHA, 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA