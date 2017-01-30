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Bakan Tüfenkci’nin annesi vefat etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin annesi Ayşe Tüfenkci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • İHA
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Bakan Tüfenkci’nin 84 yaşındaki annesi Ayşe Tüfenkci, uzun süredir tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesinde vefat etti. Akşam saatlerinde Ayşe Tüfenkci’nin durumunun ağırlaşması üzerine Bakan Tüfenkci’nin de acilen Malatya’ya geldiği öğrenildi. 

Ayşe Tüfenkci’nin cenazesinin yarın öğlen namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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