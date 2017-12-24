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OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile bakan yardımcılarına silah taşıma yetkisi verildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile bakan yardımcılarına silah taşıma yetkisi sağlandı.

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696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesinde yer alan silah taşımaya yetkili kişiler arasına "Bakan Yardımcıları" de ibaresi eklendi.

Ayrıca, güvenlik koruculuğu, en az bir dönem köy/mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yaptıktan sonra görevleri sona erenlere, "yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç" olmak üzere, silah taşımaya devam edebilmeleri imkanı verildi.

Bu kişiler en fazla bir silah edinmek şartıyla ruhsat harçlarından da muaf tutulacak.

 

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