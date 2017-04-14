Bakan Yılmaz: Yeni sistem dilleri değiştirecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Eğer insanları ötekileştirirsen, insanları kutuplaştırırsan, insanları hor görürsen ve 'bu milletin yarısını denize dökerim' dersen sittin sene geçse bu millet sana oy vermez. Seni iktidara getirmez. İnanıyoruz ki bundan sonra bu geçsin AK Parti'nin dili de değişecek. Bundan sonra CHP'nin de, MHP'nin de dili değişecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum çalışmaları kapsamında Sivas'ın Gemerek ilçesine gelerek konferans salonunda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, "Egemenlik milletindir, egemenliğinde üç unsuru vardır. Yasama, yürütme, yargı. Meclisi de sen kur. Hükümeti de sen kur, mahkemeyi oluşturanları da sen belirle diyoruz. Söylediğimiz bunun dışında hiç bir şey. Biz bu halk oylamasını yapınca milletten yetki mi almış oluyoruz millete yetki mi vermiş oluyoruz? Herkes elini vicdanını koysun da karar versin. Milletten bir şey aldığımız var mı? Milletin sahip olmuş olduğu, hakkı olan yetkiyi hükümet kurma yetkisini daha önce siz mecliste bize verdiniz ama biz diyoruz ki milli irade çarptırılıyor, milli irade Haziran 2015'te olduğu gibi hükümet kuramıyor. Ülkeye zaman kaybettiriyor. Onun için biz yapamadık siz yapın diyoruz" dedi.

"CHP'NİN DE, MHP'NİN DE DİLİ DEĞİŞECEK"

Bakan Yılmaz daha sonra Gürün ilçesine geçerek burada ilçe meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bu sistemde hükümeti kurabilmek için yüzde 50'nin üzerinde oy almak gerektiğini belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de en güçlü parti biziz. Herhangi bir partinin yüzde 50 oyu var mı? Yok hiç bir partinin yok. O halde hükümeti kurmak için ne yapmak lazım. Daha önce MHP'ye oy vermiş kardeşlerimizin güvenini kazanabilmek lazım. Daha önce BBP'ye, Saadet Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimizin güvenini kazanabilmesi lazım. Daha önce CHP'ye oy vermiş seçmenin kalbine girebilmesi lazım, oyunu alabilmesi lazım. İşte bunu yapabilmesi içinde Yunus'un dilini kullanabilmesi lazım, Mevlana'nın gönlüne sahip olması lazım, Hacı Bektaşi gibi aslanla ceylanı aynı kucakta birleştirebilmesi lazım. İşte bu Türkiye'ye barış getirecektir, kardeşlik getirecektir. Herkes diline dikkat edecek. Eğer insanları ötekileştirirsen, insanları kutuplaştırırsan, insanları hor görürsen ve 'bu milletin yarısını denize dökerim' dersen sittin sene geçse bu millet sana oy vermez. Seni iktidara getirmez. İnanıyoruz ki bundan sonra bu geçsin AK Parti'nin dili de değişecek. Bundan sonra CHP'nin de, MHP'nin de dili değişecek, 80 milyonu kucaklayacaklar. Farklılıklarımızla birlikte hep birlikte kardeşiz, ortak paydamız Türkiye diyeceğiz. Ortak paydamız bayrağımızdır diyeceğiz. Ortak paydamız vatanımızdır diyeceğiz. Ortak paydamız milletimizdir diyeceğiz."