Bakan Yılmaz: Okullarda engellilerin rahat sandığa ulaşabilmeleri için talimat eksiksiz yerine getirilmeli

Yılmaz, Kılavuz Mahallesi'ndeki cezaevi yanında Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özbelsan A.Ş. tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptırılan 400 konutluk 'Vefa Konutları'nın temel atma törenine katıldı. Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer butona basarak konutların temelini atttı.

Bakan Yılmaz daha sonra engellilerin 16 Nisan'da oy kullanmasını kolaylaştırmak için dizayn edilen Yahyabey Mahallesindeki Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

"Engelsiz okullarda kendilerine engel olmayacak şekilde oylarını kullanabilecekler"

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "Bugün Sivas'ta bir okulumuzun ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı engellilerimizin 16 Nisan'da oylarını rahatlıkla, huzur içerisinde kullanabilmek için teknik eksiklikler var mı imkanları var mı diye. Bu orta okulumuzda engelliler çok rahat bir şekilde oy kullanma mahalline erişebiliyorlar. Yine bildiğiniz gibi engelliler 112'yi ararlarsa 112 de onları evlerinden almak üzere araç göndereceğiz. Bu araçlar engelli kardeşlerimizi alacaklar. Yine engelli kardeşlerimizi okullara getirecekler. Engelsiz okullarda kendilerine engel olmayacak şekilde oylarını kullanabilecekler. Dolayısıyla demokratik sistemin milli iradeyi hakkıyla temsil etmesi üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Engellilere oy kullanması için araç gönderilecek"

Okul müdürlerine il, ilçe müdürlerine çağrıda ve talimatta bulunan Yılmaz, "Bulundukları yerlerde oy sandığı kurulacak okulları seçim gününden önce ziyaret etmeleri engellilerin rahat olarak sandığa engelsiz şekilde ulaşabilmelerini temin etmeleri ve bununla ilgili de kaymakamlıklara ve valiliklere gereken talimatı eksiksiz olarak vermelidir. Yine vatandaşlarımız da her bulundukları yerde nerede olursa olsun 112'yi ararlarsa kendi adreslerine araç gönderilecektir ve araçla oy kullanacakları mahale getirilecektir" diye konuştu.