Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Zeybekci'ye böyle ateş açtılar!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 15 Temmuz gecesi bombalama sırasında Meclis'e girdiği anlar kameraya yansıdı.

Haberin
videosu
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Zeybekçi kendilerine Genelkurmay'ın çatısından ateş açıldığını canlı yayında anlattı.

Olay anında yanında oğlunun da bulunduğu anlatan Zeybekçi şunları söyledi:

"Bu görüntüleri ben sadece bir kez izledim. O gece biz Meclis'e doğru gidiyorduk. Meclis'e giderken bize ateş edildi. Ateş yedikten sonra çöktük. Ağaç dalları üstüme düştü. Yanımda oğlum ve korumalar vardı. Duvardan atladık. Genelkurmay'ın çatısından bize ateş edildiğini tespit ettik. Bir kişi yaralandı. Meclis'e girdik."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA