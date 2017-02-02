Bakan Zeybekci'ye böyle ateş açtılar!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 15 Temmuz gecesi bombalama sırasında Meclis'e girdiği anlar kameraya yansıdı.
Bakan Zeybekçi kendilerine Genelkurmay'ın çatısından ateş açıldığını canlı yayında anlattı.
Olay anında yanında oğlunun da bulunduğu anlatan Zeybekçi şunları söyledi:
"Bu görüntüleri ben sadece bir kez izledim. O gece biz Meclis'e doğru gidiyorduk. Meclis'e giderken bize ateş edildi. Ateş yedikten sonra çöktük. Ağaç dalları üstüme düştü. Yanımda oğlum ve korumalar vardı. Duvardan atladık. Genelkurmay'ın çatısından bize ateş edildiğini tespit ettik. Bir kişi yaralandı. Meclis'e girdik."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.