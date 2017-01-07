Bakanı Avcı'dan gazeteci yazar Refik Erduran'ın vefatı için başsağlığı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, gazeteci yazar Erduran'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
- AA
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gazeteci yazar Refik Erduran'ın her zaman sevgi ve saygıyla anılacağını bildirdi.
Avcı, Erduran'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi Başkanı, tiyatronun ve basının çok yönlü kalemi Refik Erduran'ın, oyunları, romanları, senaryoları, köşe yazıları, yayıncılığı ve özellikle tiyatroya kazandırdıklarıyla her zaman saygı ve sevgiyle anılacağını ifade etti.
Avcı, Erduran'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat ve basın camiasına başsağlığı diledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.