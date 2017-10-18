Bakanı Soylu: Yolsuzluk yapan kim olursa olsun yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız

TBMM Genel Kurulunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Tasarının tümü üzerinde hükümet adına söz alan İçişleri Bakanı Soylu, tasarının bürokrasinin azaltılması, hizmet sunumunda etkinliğin artırılması, kağıt ortamındaki hizmetlerin "online" yapılması gibi kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Soylu, mevcut görevlilere ek olarak nikah kıyma yetkisinin il ve ilçe müftülüklerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini, nikahın şekliyle ilgili bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Devlet nezdinde resmi nikahın geçerli olduğunu, bunun usul ve esaslarının da kanunda belirlendiğini söyleyen Soylu, buradaki usul ve esaslarda herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

Mevcut durumda belediye ve köy evlendirme memurlukları, nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklerde nikah kıyıldığını aktaran Soylu, 2017 yılı başından bugüne kadar 426 bi?n 258 ni?kah i?şlemi?nin beledi?yelerdeki? ni?kah memurları, 3 bin 212 ni?kah i?şlemi?nin nüfüs müdürlükleri?, 16 bi?n 543 ni?kah i?şlemi?nin muhtarlar, 19 bi?n 979 ni?kah i?şlemi?nin de dış temsi?lci?li?kler ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

- "Hangi memurla yapılırsa yapılsın kıyılan nikah resmidir"

Tasarıyla bu gruplara il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiğini anlatan Soylu, "Gerek ülkemizin bazı bölgelerinin coğrafi şartları, gerekse yetkili memur sayısı da dikkate alınarak, insanların resmi nikaha ulaşılabilirliği artırılmaktadır. Nikah konusunda kanunlarımızın hiçbir yerinde herhangi bir boşluk veya yoruma açık bir durum söz konusu değildir. Medeni Kanunumuz gereğince, evlenme iradesinin bizzat evlenecek kişiler tarafından yetkili resmi memurun önünde açıklanmasıyla gerçekleşecek olan medeni evlenme, Türkiye'de yapılabilecek tek evlenme şeklidir." ifadelerini kullandı.

Her vatandaşın kanuni şartlara uymak kaydıyla dilediği evlendirme memurluğunda nikahını kıydırma hak ve yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Soylu, "Hangi memurla yapılırsa yapılsın kıyılan nikah aynıdır ve resmidir. Evlendirme işlemlerinde müracattan, tören yerine, düzenlenecek belgeden memurun giydiği cübbeye kadar belediye evlendirme memurunun uyguladığı Türk Medeni Kanunu Evlendirme Yönetmeliği hükümlerini aynen il ve ilçe müftülükler de uygulayacaktır. Yapılacak evlendirmeler hiçbir farklılık göstermeyecektir." diye konuştu.

İbadethanelerde resmi nikah kıyılamayacağına dikkati çeken Bakan Soylu, konunun mevzuatta açıkça belirtildiğini aktardı.

Avrupa'da kilisede nikah kıyıldığını hatırlatan Soylu, bu düzenlemenin Avrupa veya herhangi bir ülkeyle benzerliğinin bulunmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu, "Tam tersi bunun laiklikle ilgili, yani din ve vicdan hürriyetimizi bağlayıcı kısıtlığı olan bir anlayış da söz konusu değildir. Esas itibarıyla bunun cinsiyetçilikle de alakası yoktur." dedi.

- "Yolsuzluk yapan kim olursa..."

Tasarı üzerindeki görüşmelerde söz alan muhalefet milletvekillerinin, bazı AK Parti'li belediye başkanlarının istifasına yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Süleyman Soylu, "Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, belediye başkanıdır, x'tir, y'dir, z'dir, yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler. " değerlendirmesinde bulundu.