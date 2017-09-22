Bakanlar Kurulu bir saatlik gecikmeyle toplanacak

MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bakanlar Kurulu ise 1 saatlik gecikmeyle 19:00'da başlayacak.

MGK toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 19.00'da Bakanlar Kurulu toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum kararına ilişkin "Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, TEOG'un kaldırılması kararının ardından liselere geçişle ilgili hazırlanan çalışmaların ele alınması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurula sunum yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'DEN DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'den, özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yetkililerce karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye geldi.