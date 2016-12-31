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Bakanlar Kurulu kararıyla DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Aselderov'un mal varlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla listelenen, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı, Rusya doğumlu Rustam Magomedovich Aselderov'un mal varlığının dondurulması kararlaştırıldı.

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BMGK'nın 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ''DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Rusya doğumlu Rustam Magomedovich Aselderov da eklendi.

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