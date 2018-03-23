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Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Trabzon'un Çaykara ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi ile Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı bölgeler kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Bakanlar Kurulu kararına göre, İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bazı bölgeler de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti olarak tespit edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi'ndeki bazı alanların ise Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre alındı.

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