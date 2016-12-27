Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Çankaya Köşkü'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 7 saat 40 dakika sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 7 saat 40 dakika sürdü.
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