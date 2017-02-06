Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Başbakan Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
- AA
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı 8 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı 8 saat sürdü.
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