Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

Bozdağ'ın konuşmasından satır başlıkları:

Cezaların arttırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak ve yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak

(Çocuklara cinsel saldırılar) Hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 14.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 5 saat sürdü.