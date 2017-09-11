Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Zafer Çağlayan ve Reza Zarrab açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Zafer Çağlayan ve Reza Zarrab hakkında ABD'de devam eden hukuk dışı uygulamalarıyla ilgili "Uluslararası hukuka aykırı hiç bir ticari işlem yapılmamıştır. Konusu suç olan bir işlem yapılması ise asla mümkün değildir. Yapılan tüm işlemler uluslararası hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Hukuka aykırı bir iş yok suç olan bir iş de kesinlikle yoktur. ABD'de Rıza Sarraf üzerinden yapılmak istenen şimdi de Sayın Bakanımızın isminin karıştırılmasının işinin özü şudur 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün yargı yolu ile yapmak istediği ama başaramadığı öyküsü şimdi de ABD yargısını kullanmanın tekrarından başka bir şey değildir. Bildiğiniz gibi 17-25 Aralık'ta FETÖ kumpas kurmuş ve örgüt mensupları eli ile bir hukuk darbesine teşebbüs etmiştir. Savcılık daha sonra soruşturmasını yapmış ve hukuka aykırı olan bütün bu işlemleri değerlendirmiş ve takipsizlik kararı vermiştir. TBMM Araştırma Komisyonu kurmuş konuyu enine boyuna değerlendirmiş ve Yüce Divan'a gitmeme kararı vermiştir. Bunlar iftira kumpası olmasına rağmen değerlendirilmiştir" dedi.

"FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yargı ile yapmak istediği ama başaramadığı, şimdi ABD yargısı ile tekrar ediliyor" https://t.co/zB8ZUIHAWj pic.twitter.com/N2CAeLQsUl — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 11 Eylül 2017

ABD'DEKİ DAVADA FETÖ PARMAĞI VAR

New York bölge eyalet başsavcısı daha önceki savcı Bharara elindeki olan belgeler daha doğrusu kağıt parçalarını FETÖ örgüt mensupları tarafından kendisine iletilmiştir. Soruyorum Türkiye'deki FBI yetkilisi doğruladı onu. Peki bu FBI yetkilisi bu bilgileri kimden aldı nasıl onayladı yok. Bu FETÖ'nün görmek istediği hesaba ABD yargısı alet edilmiştir. İşin garibi FETÖ'nün Türkiye'de ağırladığı ve moderatör yaptırdığı kişi Rıza Sarraf dosyası ve dolasıyla Sayın Bakanımızla ilgili yargı işlemini yapacak hakim. Biz ABD'li yetkililere düşüncemizi çok net şekilde söyledik. Sayın Zafer Çağlayan Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ekonomi Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumak görevindedir. Kendisi bunu yaparken de yasalara uygun şekilde görevini yapmıştır. Bunu hep beraber görüyor ve takip ediyoruz. Bu kirli bir oyunun parçasıdır.

"Bharara'nın elindeki belgeler daha doğrusu kağıt parçaları FETÖ örgüt mensupları tarafından kendisine iletilmiştir" https://t.co/zB8ZUIHAWj pic.twitter.com/FbCmgaj5Xo — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 11 Eylül 2017

Çok net bir şekilde bilgisayar üzerinde kendilerine sunulan bilgiler üzerinden oynama yapıldığı çok açık net görünüyor. FETÖ konusunda uzman birebir takip eden kişilerin dahi bilemeyeceği bilgiler var ellerinde. Kim verdi bunları FETÖ'cüler verdi ve onlar da kullanıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur.

"Zafer Çağlayan Türkiye Cumhuriyeti devletinin Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumak görevinde" https://t.co/zB8ZUIHAWj pic.twitter.com/ypzjKyA1Nj — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 11 Eylül 2017

PKK PYD terör örgütünün destekçilerinin o gün orada yaptığı eylem sonrası verdikleri ifade sonrası hazırlanan bir ifadedir. Diğer koruma görevlilerinin verdiği ifadeler nerede yok. Onlara itibar edilmemiştir. Bizim de bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın yurt dışında güvenliğini sağlamak seyahatte bulunduğu ülkenin de en önemli görevidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı'na karşı bir eylem yapıldığında bunu engellemesi gereken ABD güvenlik görevlileridir.