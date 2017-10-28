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Bakanlar Kurulunca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı

Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

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Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

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