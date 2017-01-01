Bakanlar Özhaseki ve Özlü yeni yıla komandolarla girdi

Bilim Merkezi'nin açılışı başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün gün içerisinde yaptığı ziyaretlerin son durağı geçen 17 Aralık'ta Talas Caddesinde yaşanan bombalı saldırıda 14 şehit veren ve 1'inci Komando Tugayı oldu. Askerlerle karavana yiyip sohbet eden bakanlar, ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Sınır Ötesi operasyonlarına asker gönderen Tugayın askerlerine moral verdi.

Bakanların Komando Tugayına yaptığı ziyarete Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.