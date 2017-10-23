Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da Suriye sınırında incelemelerde bulundu

Soylu ve Canikli, beraberindeki heyetle Yayladağı ilçesine geldi.

Suriye sınırına giden bakanlar, burada sınır duvar çalışmalarını inceleyip, Hatay Valisi Erdal Ata ve Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ile askeri yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu ve Canikli, yaklaşık 1,5 saat süren incelemenin ardından ilçeden ayrıldı.

Bakanlara ziyaretinde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay da eşlik etti.