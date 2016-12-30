Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintilerin nedeni kar ve fırtınadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır.'
- AA
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