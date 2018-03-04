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Bakanlık fenomen olan Doğu Ekspresi'nin klibini çekti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, son aylarda sosyal medyada fenomen haline gelen ve aşırı rağbet nedeniyle yolcuların bilet bulmakta güçlük çektiği Doğu Ekspresi’nin klibi çekildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz” dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, “Ankara’dan Kars’a 1933 kilometrelik görsel şölen” adı altında Doğu Ekspresi’nin klibi çekildi. Klipte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da trenle yolculuğu ve gençlerle bir araya geldiği bölümlere yer verildi. Tren ile yolculuğun bir kültür olduğunu ifade eden Bakan Arslan, “Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz. Tren adeta bir seyyar penceredir. Bu pencereden bakarak yeni ufuklara açılan Kars gibi serhat şehirlerimize ulaşan, Anadolu’muzun eşsiz değerlere sahip yörelerini keşfetmek isteyen tüm misafirlerimize konforlu ve güvenli hizmet sunmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tren sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir hayattır. Yeni yerleri keşfetmek isteyen herkes bu hayatta yer almalıdır” diye konuştu. (İHA)

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