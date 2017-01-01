İçişleri Bakanlığı Okmeydanı'ndaki görüntüler üzerine harekete geçti
İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehaneye giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.
İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehaneye giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.
Terörle Mücadele Ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin. https://t.co/J6qE45wxQy— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 1 Ocak 2017
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