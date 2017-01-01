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İçişleri Bakanlığı Okmeydanı'ndaki görüntüler üzerine harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehaneye giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.

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İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehaneye giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.

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