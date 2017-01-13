Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel bir toplu taşıma aracında yaşanan tecavüz olayına yönelik davaya müdahil olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da özel bir toplu taşıma aracının şoförü tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek polise başvuran 37 yaşındaki iki çocuk annesi S.'nin yaşadığı olay sonrasında Bakanlık da harekete geçti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçen Bakanlık avukatları, mağdur kadının tüm haklarının savunulması için devrede olduklarını bildirdi.

Avukatlar, olayın hemen ardından savcılığa, davaya müdahil olacaklarına yönelik yazılı başvuruda bulundu.

Mahkeme sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlık da avukatları aracılığıyla iki çocuk annesi S.'nin haklarının savunulması ve zanlının üst sınırdan ceza almasının sağlanması için davaya müdahil olacak.

Özel toplu taşıma aracında yaşanan olay

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hizmet veren özel bir toplu taşıma aracının şoförü tarafından tecavüze uğrayan iki çocuk annesi S, 4 Ocak gecesi yaşanan olayın hemen ardından polise başvurarak şikayetçi olmuştu.

Özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan S. polise verdiği ifadesinde, bindiği özel toplu taşıma aracının şoförü İbrahim T.'nin kendisini inmek istediği yerde indirmeyip, otobüsü boş bir araziye çekerek, önce bayılıncaya kadar boğazını sıktığını ardından da kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.