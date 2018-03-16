Bakanlık ve valiliklerde 7 bin kişinin FETÖ'den açıkta olduğu açıklandı

Bakan Yardımcısı Erdem, Kırşehir Valiliği çıkışında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Malum Fettullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması adına bütün kurumlar gerekli incelemeleri yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımız da çok ciddi kriterler oluşturarak personelinde bu örgüte girmiş, bir şekilde ilişkide olanları ihraç etti. Şu an sanırım hem bakanlık hem valiliklerde 7 bin kadar açıkta olan var. Onun dışındakilerin bir kısmı yargıdan Bylock'la bilhassa takipler var. Bunların netleşmesini bekliyoruz. Tabii ki, masumiyeti anlaşılan bu örgütler ilişkisinin olmadığı anlaşılanlar da bakanlığımız üzerinden veya komisyon üzerinden dönecekler. Bakanlık üzerinden dönüşlerinden biz artık komisyon tarafından yapılması için sevk ediyoruz. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyorum."

"Osmanlı Türkçesinin geçmişle gelecek arasında köprü olacağına inanıyoruz"

Okullarda Osmanlıca derslerinin geçmişle gelecek arasında bir köprü olacağına inandıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Erdem, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz, sosyal bilimler liselerinde 10-11-12. sınıflarda 2 saat imam-hatiplerde ise 1 saat, ortak ders olarak diğer liselerimizde de seçmeli ders olarak zaten müfredatımızda olan bir dil Osmanlı Türkçesi, farklı bir şey değil. İstanbul'da liseler arası 'Osmanlıca-Türkçe' yarışmasına katıldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya değindi. Biz, Osmanlıcanın geçmişle gelecek arasında bir köprü olacağına inanıyoruz."

Kırşehir programına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Yardımcısı Erdem'e Kırşehir Valisi Necati Şentürk, eğitimde zirvede kalmak için marka kent olmak için alt yapının ve eğitim paydaşlarının çok iyi olması gerektiğini anlattı.