Bakanlıktan Çiftlik Bank’a suç duyurusu: Güven kazanmak için ismimizi kullanıyor

Ankara başsavcılığına sunulan dilekçede, Çiftlik Bank’ın Facebook hesabında yayınlanan afişte, 6’ıncı Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi’nde şirketin CEO’su Mehmet Aydın’ın ödül alacağının söylediği belirtildi.

Afişte Aydın’a kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından verileceği yazıldığı aktarılan dilekçede, yorum kısmında da bu ifadelere yer verildiği kaydedildi.

Suç duyurusunda şöyle dendi: “Bu haber tamamen hayal ürünü olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir. Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.”

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor.

Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Çiftlik Bank yetkilileri ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın izinlerine sahip olduklarını iddia etti.