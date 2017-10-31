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Bakanlıktan 'kadının güçlenmesi' için stratejik adım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, kadınların hayata eşit şartlarda atılabilmesi için en kapsamlı tedbirleri içeren ve bu açıdan ilk olma özelliğini taşıyan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' taslağı hazırlandı.

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Bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü öncülüğünde  hazırlanan, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve  Eylem Planı" taslağı kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör,  sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere geniş sorumluluklar getiriyor.
 
İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılan planla, kadınların  toplumsal yaşama tam ve eşit bireyler olarak katılımlarında yaşadıkları  engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleniyor.
 
Kapsayıcılığı bakımından ilk olma özelliğini taşıyan strateji belgesi  ve eylem planında eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım,  medya, göç ve mültecilik konularında tedbirler yer alıyor. Taslak plana son  şekli, ilgili tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda verilecek.
 
ŞİRKETLERE "EŞİTLİK" SERTİFİKASI
"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağının  ekonomiyle ilgili bölümünde dikkat çekici tedbirler yer alıyor.
 
Planda, şirketlerin kadın-erkek eşitliği ile ilgili  sertifikalandırılmasına ilişkin yeni bir sistemin de kurulması öngörülüyor. Buna  göre, hayata geçirilecek sertifika sistemiyle özel sektörün işgücü piyasasında  kadınların güçlenmesine yönelik duyarlılıklarının tespiti ve bu konudaki iyi  uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacak.
 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin  Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de yapılacak değişiklikle "Yönetim  kurulunda en az bir kadın üye bulunur." ilkesinin zorunlu hale getirilmesi  öngörülen planla, yapılacak mevzuat değişiklikleriyle kadın tedarikçiler de  desteklenecek.
 
BELEDİYELERE "KREŞ" DESTEĞİ
Plandaki tedbirlere göre, kadınların sosyal güvenlik kapsamına  girmelerini kolaylaştıracak, sigorta prim gün sayısında ve oranlarında indirim  gibi farklı teşvikler üzerinde çalışma başlatılacak. Ev hizmetlerinde çalışan  kadınların 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  kapsamına alınmasına yönelik konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları,  üniversiteler, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişareler  gerçekleştirilecek.
 
Çalışanlara verilen doğuma bağlı izinlerin ihtiyacı karşılayıp  karşılamadığı ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle araştırılacak, bu  araştırmanın sonuçları ışığında gerekli görülen alanlarda mevzuat düzenlemesi  yapılacak.
 
Yıllık bütçe kanunlarında kamu idarelerince açılan kreş ve çocuk  bakımevleri için getirilen bütçe kısıtının, bundan sonraki bütçe kanunlarından  çıkarılması için de yasal değişiklik öngören plana göre, nüfusu 100 bin ve  üzerindeki belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma ve işletme zorunluluğu  getirilmesi sağlanacak. Ayrıca bu amaçla belediye bütçelerine kaynak aktarılması  yönünde yasal düzenleme gündeme getirilecek.
 
KADIN WEB PROGRAMCILARI YETİŞTİRİLECEK
Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan turizm sektöründe  kadınların daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla kadınlara yönelik kurslar  açılacak.
 
İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda veri tabanı,  yazılım, ağ teknolojileri, bilgisayar oyunları-uygulamaları ve bilgi güvenliği  konularında kadın web programcıları yetiştirilmesine yönelik eğitim programları  hayata geçirilecek. Ayrıca teknokentlerde kadın girişimcilerin sayısının  arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.
 
Kadınların omzundaki bakım yükümlülüklerini azaltmak amacıyla çocuk,  engelli ve yaşlı bakımına ilişkin destek ve teşviklerin çeşitlendirilmesine  yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Yeni girişimci kadınlara iş geliştirme  yöntem ve fırsatları kapsamında hizmet sunacak "girişimci danışma" birimleri  kurulacak.
 
ENGELLİ KADINLARA "DESTEKLİ İSTİHDAM" MODELİ
Engelli kadınların işe yerleştirilmesi ve çalışma hayatında  karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi amacıyla "destekli istihdam" modeli  geliştirilecek. Bu modelde yetiştirilecek iş koçları aracılığıyla engelli  kadınlar, becerive yeteneklerine göre işe yerleştirilecek. Çalışan engelli  kadınlara ise iş hayatına adapte olması ve sosyal uyumunun geliştirilmesi için  destek sağlanacak.
 
Şiddet mağduru kadınların işgücü piyasalarına girişlerinin  kolaylaştırılması ile ilgili de, bu durumdaki kadınların açık işlere  yönlendirilmesinde İŞKUR tarafından sağlanan danışmanlık faaliyetleri göz önünde  bulundurularak yeni bir model oluşturulacak.
 
HEDEF BİNLERCE KADINI İŞ YAŞAMINA KATMAK
Planda, 2023'e kadar konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyet kolunda  istihdam edilen kadın sayısının 600 bine, insan sağlığı ve sosyal hizmetler  faaliyet kolunda istihdam edilenlerin de 1,2 milyona yükseltilmesi hedefleniyor.  Bilgi ve iletişim sektöründe 20 bin kadının yetiştirilmesi, inşaat sektöründe de  en az 30 bin kadına mesleki yeterlilik belgesi kazandırılması amaçlanan planda,  ücretsiz aile işçisi kadınların toplam kadın istihdamı içindeki oranının 2023'e  kadar yüzde 20'nin altına indirilmesi de öngörülüyor.

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