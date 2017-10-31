Bakanlıktan 'kadının güçlenmesi' için stratejik adım

Bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağı kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere geniş sorumluluklar getiriyor.

İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılan planla, kadınların toplumsal yaşama tam ve eşit bireyler olarak katılımlarında yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleniyor.

Kapsayıcılığı bakımından ilk olma özelliğini taşıyan strateji belgesi ve eylem planında eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım, medya, göç ve mültecilik konularında tedbirler yer alıyor. Taslak plana son şekli, ilgili tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda verilecek.

ŞİRKETLERE "EŞİTLİK" SERTİFİKASI

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağının ekonomiyle ilgili bölümünde dikkat çekici tedbirler yer alıyor.

Planda, şirketlerin kadın-erkek eşitliği ile ilgili sertifikalandırılmasına ilişkin yeni bir sistemin de kurulması öngörülüyor. Buna göre, hayata geçirilecek sertifika sistemiyle özel sektörün işgücü piyasasında kadınların güçlenmesine yönelik duyarlılıklarının tespiti ve bu konudaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de yapılacak değişiklikle "Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur." ilkesinin zorunlu hale getirilmesi öngörülen planla, yapılacak mevzuat değişiklikleriyle kadın tedarikçiler de desteklenecek.

BELEDİYELERE "KREŞ" DESTEĞİ

Plandaki tedbirlere göre, kadınların sosyal güvenlik kapsamına girmelerini kolaylaştıracak, sigorta prim gün sayısında ve oranlarında indirim gibi farklı teşvikler üzerinde çalışma başlatılacak. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmasına yönelik konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişareler gerçekleştirilecek.

Çalışanlara verilen doğuma bağlı izinlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle araştırılacak, bu araştırmanın sonuçları ışığında gerekli görülen alanlarda mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Yıllık bütçe kanunlarında kamu idarelerince açılan kreş ve çocuk bakımevleri için getirilen bütçe kısıtının, bundan sonraki bütçe kanunlarından çıkarılması için de yasal değişiklik öngören plana göre, nüfusu 100 bin ve üzerindeki belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma ve işletme zorunluluğu getirilmesi sağlanacak. Ayrıca bu amaçla belediye bütçelerine kaynak aktarılması yönünde yasal düzenleme gündeme getirilecek.

KADIN WEB PROGRAMCILARI YETİŞTİRİLECEK

Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan turizm sektöründe kadınların daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla kadınlara yönelik kurslar açılacak.

İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda veri tabanı, yazılım, ağ teknolojileri, bilgisayar oyunları-uygulamaları ve bilgi güvenliği konularında kadın web programcıları yetiştirilmesine yönelik eğitim programları hayata geçirilecek. Ayrıca teknokentlerde kadın girişimcilerin sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Kadınların omzundaki bakım yükümlülüklerini azaltmak amacıyla çocuk, engelli ve yaşlı bakımına ilişkin destek ve teşviklerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Yeni girişimci kadınlara iş geliştirme yöntem ve fırsatları kapsamında hizmet sunacak "girişimci danışma" birimleri kurulacak.

ENGELLİ KADINLARA "DESTEKLİ İSTİHDAM" MODELİ

Engelli kadınların işe yerleştirilmesi ve çalışma hayatında karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi amacıyla "destekli istihdam" modeli geliştirilecek. Bu modelde yetiştirilecek iş koçları aracılığıyla engelli kadınlar, becerive yeteneklerine göre işe yerleştirilecek. Çalışan engelli kadınlara ise iş hayatına adapte olması ve sosyal uyumunun geliştirilmesi için destek sağlanacak.

Şiddet mağduru kadınların işgücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılması ile ilgili de, bu durumdaki kadınların açık işlere yönlendirilmesinde İŞKUR tarafından sağlanan danışmanlık faaliyetleri göz önünde bulundurularak yeni bir model oluşturulacak.

HEDEF BİNLERCE KADINI İŞ YAŞAMINA KATMAK

Planda, 2023'e kadar konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyet kolunda istihdam edilen kadın sayısının 600 bine, insan sağlığı ve sosyal hizmetler faaliyet kolunda istihdam edilenlerin de 1,2 milyona yükseltilmesi hedefleniyor. Bilgi ve iletişim sektöründe 20 bin kadının yetiştirilmesi, inşaat sektöründe de en az 30 bin kadına mesleki yeterlilik belgesi kazandırılması amaçlanan planda, ücretsiz aile işçisi kadınların toplam kadın istihdamı içindeki oranının 2023'e kadar yüzde 20'nin altına indirilmesi de öngörülüyor.