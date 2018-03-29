Bakanlıktan yaşlı ve engelliler için milyarlarca liralık destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yüz binlerce yaşlı, engelli vatandaş ile yakınları için umut olan "evde bakım yardımları" ile muhtaç durumdaki yaşlılara verilen aylıklar kapsamında, geçen yıl toplam 7 milyar 486 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 8,3 iken, bu oranın 2018 sonunda yüzde 8,7'ye, 2023'te yüzde 10,2'ye ve 2050 yılında da yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

Yaşlı nüfusundaki artış tahminlerini dikkate alarak yeni projeksiyonlar oluşturan ve yaşlıların "aktif yaşlanma" politikası ile daha iyi yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmesini hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ana kadar yüz binlerce yaşlı ve engelli için milyarlarca liralık destek sağladı.

Destekler, sadece yaşlı ve engellilere değil onlara bakım sağlayan yakınları için de umut oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığın, yaşlılar ve engelli durumda olan vatandaşlar için bu kapsamda sağladığı en önemli desteklerden biri olan "Evde Bakım Yardımları" ve 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılara yaptığı maaş ödemelerinin toplam miktarı, 2017 yılı sonu itibarıyla 7 milyar 486 milyon lira olarak gerçekleşti.

500 bin yaşlı yakınına 5 milyar liralık destek

Bakanlık, "Evde Bakım Yardımları" kapsamında geçen yıl engellilik durumu olan ve ekonomik yoksunluk yaşayan yaşlılar için, kendilerine bakım sağlayan 500 bin yakınına toplam 5 milyar 720 milyon liralık destek sağladı.

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için, hane başına aylık 1085 lira ödeme yapıldı.

Ayrıca 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin yaşlıya, 1 milyar 766 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Yaşlı vatandaşlara üç ayda bir ödenen maaş tutarı 797 lira 40 kuruş oldu.

Tüm huzurevlerinde toplam 25 bin 839 yaşlıya hizmet sağlanıyor.

Ayda 13 bin araca "ücretsiz seyahat" ödemesi yapıldı

Bakanlık, 2014'te kapsamı genişletilen "ücretsiz seyahat" uygulaması kapsamında da engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine aylık gelir desteği ödemesi yapıyor.

Geçen yıl bu kapsamda ayda yaklaşık 13 bin araç için toplam 112 milyon 500 bin liralık ödeme gerçekleştirildi.